Калужский экогерой Хохуля выложил первое видео в TikTok с музыкой из «Друзей»

Калужский экогерой Хохуля завел аккаунт в TikTok и выложила туда свое первое видео.

В ролике гигантская выхухоль появляется вместе с другими экологическими символами региона — Лосяшем (символ леса) и Капой (символ чистой воды). В это время на фоне звучит музыка из сериала «Друзья».

Как сообщает ТАСС, персонаж Хохуля используется в различных акциях экологической направленности и набрал популярность среди жителей Калужской области. С 2019 года у него есть страницы в Instagram и YouTube. Несколько лет назад герой рассказывал об экологических проблемах и правилах поведения на природе, а также взаимодействовал с детьми, которые участвовали в различных региональных конкурсах. Позднее популярность Хохули снизилась.

Недавно жители региона вновь вспомнили про гигантскую выхухоль. Они приняли в участие в неофициальном опросе в социальных сетях и выступили за сохранение персонажа в качестве экологического героя Калужской области. Хохуля набрал более 47 процентов голосов.