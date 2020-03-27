Пассажир нарядился в динозавра и явился в аэропорт вопреки пандемии коронавируса

Пассажир в костюме динозавра, явившийся в аэропорт в разгар пандемии коронавируса, вызвал одобрение в сети. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.
«Лучший дорожный костюм», — говорится в подписи к ролику.
Видео набрало более 300 тысяч просмотров за два дня и несколько сотен насмешливых комментариев. «Отличный динозавр, я бы тоже так путешествовал», «Это должно повеселить охрану», «Возможно, это кто-то возвращается в Нью-Йорк, где сейчас вспышка коронавируса», — написали подписчики аккаунта. Многие отметили под видео своих друзей, с вопросом, не они ли это разгуливают по аэропорту в костюме ростовой куклы.
15 марта в московском аэропорту Домодедово пассажира задержали за стриптиз. Мужчина оголил торс и начал конфликт с представителем пограничной службы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения