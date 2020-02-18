Молниеносная реакция авиапассажиров на закурившую попутчицу попала на видео

passengershaming / Instagram

Пассажиры самолета молниеносно отреагировали на закурившую во время перелета попутчицу. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, как женщина в хиджабе и солнцезащитных очках прикуривает сигарету и выдыхает дым в сторону сидящих впереди путешественников, а впоследствии пытается поджечь зажигалкой салфетку. Окружающие мгновенно выхватывают у нее из рук сигарету и удерживают до прихода бортпроводницы с бутылкой воды.

В комментариях к посту пользователи уточнили, что женщина также заявила о том, что она является членом организации FETÖ, которую в Анкаре считают террористической, имеет при себе взрывное устройство и планирует взорвать воздушное судно.

Предположительно, речь идет об инциденте, который произошел в декабре прошлого года на борту воздушного судна, направлявшегося из Стамбула на Кипр. Тогда сообщалось, что неизвестная пассажирка самолета в хиджабе размахивала священной книгой мусульман, Кораном, и угрожала взорвать лайнер. По прибытии в пункт назначения дебоширку задержали сотрудники правоохранительных органов.

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