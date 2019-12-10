Стюардессы оскорбились внешним видом пассажирки и задумали выгнать ее с рейса

Пассажирка авиакомпании American Airlines пожаловалась на стюардесс, которые потребовали, чтобы она сняла футболку с сатанинской надписью. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя Свати Руни Гоял (Swati Runi Goyal), которая является членом религиозной организации «Сатанинский храм», летела из Флориды в Неваду в футболке с надписью Hail Satan («Радуйся Сатана»). Когда бортпроводницы увидели ее наряд, они потребовали, чтобы женщина сняла предмет одежды, посчитав его оскорбительным.

По словам пассажирки, сперва она подумала, что это шутка, потому что раньше на ее футболку всегда реагировали с юмором, однако члены экипажа пригрозили ей, что выгонят с рейса, если она не прикроет надпись. Тогда женщине пришлось надевать одежду супруга. Это унизило туристку и оскорбило ее чувства.

«Я обычный человек. Я не гот, у меня нет пирсинга. На мне не было рубашки с изображением козы с отрубленной головой. Я была одета в обычные штаны и кроссовки и больше походила на ботаника. Я атеистка, но я считаю, что люди имеют право верить во что угодно», — рассказала Гоял.

Представители American Airlines связались с женщиной и принесли ей извинения. Авиакомпания также выплатила пассажирке компенсацию и начала собственное расследование случившегося.

«Сатанинский храм» — это активистская группа активистов, признанная религиозной организацией в США. Она использует сатанинскую символику, чтобы пропагандировать социальную справедливость и доброжелательность. Ее приверженцы отвергают титанический авторитет и отстаивают здравый смысл.

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