Надушившуюся парфюмом пассажирку самолета сочли преступницей в аэропорту

В Австралии пассажирку самолета подвергли тщательному досмотру в аэропорту после того, как ее тест на наличие элементов взрывчатых веществ дал положительный результат. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в воздушной гавани в Новом Южном Уэльсе. Сотрудники безопасности задержали Ронду Берчмор (Rhonda Burchmore) во время предполетного досмотра, так как на устройстве для проверки на наличие следов взрывчатки трижды сработал сигнал тревоги. «Меня досматривали шесть человек, как будто я преступница», — рассказала женщина. Ее подвергли тщательному обыску, а также изъяли документы.

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Однако ни один из участников процедуры не смог обнаружить у пассажирки ничего подозрительного. «Мы ничего не можем найти, единственное, что может быть... У вас дорогой парфюм?» — спросил один из них. Впоследствии было установлено, что положительный результат проб мог быть вызван веществом, входящим в состав духов Chanel, которыми перед полетом надушилась Берчмор.

Как отмечает издание, это не первый раз, когда ингредиенты косметических средств влияют на результат при проверке на взрывчатые вещества в аэропорту. Аналогичные случаи были зафиксированы, например, с компонентами крема для рук, лосьонов и других средств для ухода.

В октябре 2017 года в багаже у 20-летнего пассажира из Германии были обнаружены банки со взрывчатым веществом. Молодой мужчина в этот момент проходил контроль безопасности в аэропорту Ландветтер шведского города Гетеборг.