В аэропорту Гетеборга задержали немца с грузом взрывчатки

Банки со взрывчатым веществом были обнаружены в багаже у 20-летнего пассажира из Германии. Молодой мужчина в этот момент проходил контроль безопасности в аэропорту Ландветтер шведского города Гетеборг, передает в пятницу, 6 октября, газета Göteborgs-Posten.
Гражданина ФРГ задержали, а часть терминала оцепили на время проведения анализа изъятого вещества.
Сообщается, что аналогичная по химическому составу взрывчатка использовалась в ряде крупных терактов в Европе в последнее время.
Задержанный утверждает, что у него не было никаких преступных намерений. При этом в прокуратуре рассказали изданию, что по-прежнему остается квалификация дела «как попытка опасного разрушения».
15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате атаки ранения, травмы и ожоги получили 22 человека.