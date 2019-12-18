Пассажирка с Кораном в руке устроила хаос на борту самолета и попала на видео

В Турции полиция задержала пассажирку самолета, устроившую хаос на борту и заявившую о том, что она является членом организации FETÖ, которую в Анкаре считают террористической. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Yeni Şafak.

На кадрах ролика видно, как женщина держит на вытянутой руке книгу и громко обращается к окружающим.

Инцидент произошел в среду, 18 декабря, на борту воздушного судна, направлявшегося из Стамбула на Кипр. Как уточняет издание, пассажирка в хиджабе и солнцезащитных очках размахивала священной книгой мусульман, Кораном, и угрожала взорвать лайнер.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали дебоширку, однако не обнаружили у нее ничего подозрительного.

Организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ считают причастной к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. После этого путча местные власти арестовали около 50 тысяч человек.

3 декабря сообщалось, что среди пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines оказалась ирландка Лиза Смит, которая ранее примкнула к боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и была экстрадирована на родину. Один из мужчин на рейсе заявил, что испытал страх, когда случайно встретился с ней взглядом.

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