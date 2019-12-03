Жена джихадиста в пассажирском самолете испугала попутчиков

Среди пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines оказалась ирландка Лиза Смит, которая ранее примкнула к боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и была экстрадирована на родину. Об этом пишет Irish Post.

Лайнер вылетел из Стамбула в Дублин в воскресенье, 1 декабря. Одному из путешественников пришлось уступить свое место в хвостовой части судна, чтобы там могла разместиться Смит вместе с сопровождающими. Кроме того, пассажиры удивились числу сотрудников службы безопасности на рейсе, а также запрету на проход мимо кресла ирландки и пользование туалетом.

Один из мужчин заявил, что испытал страх, когда случайно встретился со Смит взглядом. «Она посмотрела прямо на меня. Я испугался — все, что я мог видеть, это ее пронзительные голубые глаза сквозь паранджу. Мы смотрели друг на друга так, как будто она узнала меня или что-то в этом роде», — пояснил он.

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Пассажиры также отметили, что женщина не вставала на протяжении всего пятичасового перелета и разговаривала по-арабски со своей двухлетней дочерью, которая постоянно плакала. По прибытии в ирландский аэропорт женщину задержали сотрудники правоохранительных органов: ее вывели через хвостовую часть лайнера и увезли на тонированном автомобиле.

38-летнюю Смит депортировали из Турции в числе других иностранных граждан, подозреваемых в связях с ИГ. В 2015 году она выехала в Сирию и вышла замуж за одного из боевиков, а впоследствии попала в турецкую тюрьму. Ирландку обвиняют в совершении преступлений, связанных с терроризмом. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

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