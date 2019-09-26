Авиакомпания унизила мусульманку отказом пускать в самолет в хиджабе

Исповедующую ислам 12-летнюю девочку отказались пускать на борт самолета в хиджабе. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в международном аэропорту Сан-Франциско, отмечает издание. Сотрудники Air Canada попросили игрока национальной сборной США по сквошу Фатиму Абдельрахман (Fatima Abdelrahman) снять с головы платок из-за того, что его нет на фотографии в паспорте.

В ответ девочка осведомилась, можно ли ей это сделать в отдельной комнате, где помимо нее будут только женщины. Однако сотрудница авиакомпании настаивала, чтобы Абдельрахман сняла хиджаб на глазах у остальных пассажиров.

«Мне было больно. Казалось, что меня отделили от моей команды. Они все прошли в самолет. Я была напугана и волновалась, поскольку не знала, что будет дальше. Для меня снять хиджаб означает гораздо больше, чем снять какой-то предмет одежды. Это как остаться без руки или ноги. Он — часть меня», — поделилась чувствами спортсменка.

После случившегося Совет по американо-исламским отношениям написал письмо в Air Canada с заявлением, что своими действиями ее сотрудники нарушили федеральный закон. Организация потребовала официальных извинений и денежной компенсации для девочки, а также наказания для нарушителей.

В настоящий момент авиакомпания только принесла извинения в соцсетях.

Ранее в сентябре бортпроводники авиакомпании Mesa Airlines спровоцировали отмену рейса из-за пассажиров-мусульман на борту самолета. Перед вылетом одного из них смутил двойной спуск воды в туалете лайнера, когда там находился мужчина арабской внешности.

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