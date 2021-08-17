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Гигантский тульский пряник получил работу в МЧС

Человека в костюме тульского пряника приняли на работу в ГУ МЧС по Тульской области
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Кадр: Тульская пресса / YouTube

В ГУ МЧС России по Тульской области будет работать гигантский тульский пряник. Информация об этом появилась на сайте регионального управления ведомства. Позднее публикация была удалена, однако она по-прежнему доступна в архиве.

Ростовая кукла, представляющая из себя один из главных брендов региона, будет работать с детьми и рассказывать им о правилах безопасности в различных ситуациях. 16 августа прянику вручили удостоверение и медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

Внештатный сотрудник уже принял участие в Днях безопасности на базе отдыха «Новая волна». Такие мероприятия планируют проводить регулярно. Кроме того, ожидается, что тульский пряник будет посещать образовательные учреждения региона.

Как сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач», новый сотрудник получил форму МЧС, а также тканевый огнетушитель с мягким наполнителем. Он заявил, что «человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового». При этом неизвестно, кто именно облачился в костюм пряника.

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