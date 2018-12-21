Мошенники в костюмах Винни-Пуха и Свинки Пеппы требовали деньги у россиян

В Санкт-Петербурге действуют вымогатели в костюмах ростовых кукол, которые требуют большие суммы денег за совместные фотографии. На ситуацию обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, в центре города работает не менее 50 актеров, которые используют костюмы популярных мультипликационных персонажей для вымогательства денег. Они предлагают туристам сделать несколько совместных снимков, однако не озвучивают цену до начала фотосъемки. Сделав несколько кадров, артисты требуют заплатить им от трехсот рублей за снимок и выше. Сумма может достигать нескольких тысяч.

Если мошенникам отдают небольшую сумму или отказывают, они начинают хамить, хватать людей за руки и преследовать. «Они наседают, озвучивают цены, много нелицеприятных вещей могут сказать, преследуют, я видел, как мам с детьми гонят до метро», — рассказал один из очевидцев. Он попросил скрыть лицо и изменить голос из опасений за себя и коллег, которые работают честно: берут деньги только тогда, когда турист предложит сам.

Местная администрация пояснила, что не отвечает за работу таких персонажей. В отделении полиции сообщили, что за этот год к ним поступило около 40 жалоб на вымогательство со стороны переодетых в ростовые куклы людей.

Махинации актеров уже привлекали внимание прессы и местных жителей. Так, телеканал «Пятница» снял эпизод о работе ростовых кукол еще летом. Ведущая выяснила, что мошшеник взял с туристки из Китая четыре тысячи рублей за снимок. Посты о работе кукол делали пользователи портала Pikabu и групп во «Вконтакте».

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