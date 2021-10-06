В Русско-Немецкой Швейцарии в Казани высадят полсотни сосен

На территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани высадят 50 саженцев сосны, которые подготовил студент факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного университета. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

Студент Ильнур Хуснутдинов выращивал саженцы в собственном парнике в поселке Отары.

Организаторы акции хотят таким образом возродить старую традицию посвящения студентов-первокурсников в профессию. «В свое время преподаватели кафедры сами, будучи студентами, проходили практику под руководством опытных наставников», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жители Татарстана смогут поучаствовать в масштабной экологической акции «Сохраним лес», которую проведут в республике 9 октября. Желающим предлагается посадить сосну обыкновенную, ель европейскую, лиственницу сибирскую, липу мелколистную, рябину обыкновенную, а также другие деревья. Высадка саженцев будет проводиться на нескольких площадках, акция стартует в 10 утра.