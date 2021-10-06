В Татарстане проведут масштабную экоакцию

Жители Татарстана смогут поучаствовать в масштабной экологической акции «Сохраним лес», которую проведут в республике 9 октября. В пресс-службе казанской мэрии уточнили, что в этот день планируется посадить более миллиона деревьев.

Желающим предлагается посадить сосну обыкновенную, ель европейскую, лиственницу сибирскую, липу мелколистную, рябину обыкновенную, а также другие деревья. Высадка саженцев будет проводиться на нескольких площадках, акция стартует в 10 утра. Добровольцам пообещали выдать весь необходимый инвентарь на месте. Узнать об акции подробнее можно на сайте мероприятия или в лесничествах.

Отмечается, что первая всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в стране в 2019 году. За два года участники экоакции посадили более 82 миллионов деревьев.

Ранее сообщалось, что в день Всероссийской акции «Сохраним лес» в Чебоксарах появилась кедровая аллея. Мероприятие приурочили к 75-летию образования Чебоксарско-Чувашской епархии. Перед началом посадки иеромонах Иов прочитал молитву и освятил саженцы. О знаменательной дате жителям города будет напоминать памятная доска, которую привезут из Ростова-на-Дону.