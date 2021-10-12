В Калужской области заметили редкую птицу из Финляндии

В Тарусском районе Калужской области туристы заместили редкую птицу. Об этом сообщает Ника FM со ссылкой на руководителя центра реабилитации диких животных «Феникс» Веронику Матюшину.

Отмечается, что хищный орел-рыболов — скопа — был окольцован, но состояние птица оказалось плохим. По словам Матюшиной, орла окольцевали в Финляндии, на кольце написано, что это Хельсинки, музей естественной истории. Птицу пометили двумя кольцами, на одном из которых написаны данные о том, где и когда её кольцевали.

«Судя по тому, как она [птица] себя вела, у нее была серьезная черепно-мозговая травма. Где она ее получила и при каких обстоятельствах, трудно сказать, поскольку она не могла нормально передвигаться», — сообщила Матюшина.

Отмечается, что это не первый окольцованный иностранец в Калужской области. Ранее в центре реабилитации побывали вальдшнепы из Франции.