В российском регионе заметили семью краснокнижных лебедей

На одном из водоемов Челябинской области заметили семью краснокнижных лебедей-кликунов. Об этом сообщает портал «Вести.ру».

Местным жителям удалось запечатлеть на фотографии пару взрослых особей, которые ходили по мелководью. Неподалеку от них плавали птенцы — судя по снимкам, они появились на свет не так давно.

Как отмечается, всего в настоящее время на территории Челябинской области гнездятся около 500 пар этих редких птиц.

Лебеди-кликуны образуют пары на всю жизнь и вместе заботятся о потомстве. Обычно в кладке бывает до семи яиц. Данный вид птиц занесен в Красные книги регионов России.