Упитанный медведь вышел к людям в поисках берлоги

В Иркутской области медведь вышел из леса к людям

В Бодайбинском районе Иркутской области медведь вышел к людям в поисках места для спячки. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

Отмечается, что медведя заметила бригада лесорубов, расчищавших ЛЭП от кустарника у поселка Кропоткин. «И вот к ним на поляну пожаловал гость — толстый косолапый», — говорится в сообщении.

По словам работников, медведь искал место для берлоги, чтобы впасть в спячку. Животное вело себя мирно, не обращало внимание на людей. Медведь прогулялся среди деревьев и ушел.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медведь неожиданно вышел на берег реки прямо к рыбачившему россиянину. Животное не напало на мужчину, а только село рядом и посмотрело на местный пейзаж.