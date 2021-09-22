В Тверской области спасли от гибели и отправили на волю 13 медвежат-сирот

В Торопецком заповеднике Тверской области 13 медвежат спасли от гибели и отправили на волю

В естественную среду обитания отправили 13 медвежат-сирот, выросших под наблюдением специалистов из Торопецкого заповедника в Тверской области. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

Подросших медведей подготовили к выпуску в лес. Прежде всего их вакцинировали от бешенства и обработали средствами от паразитов. Уточняется, что никакого вреда диким животным нанесено не было. В заповеднике специалисты использовали необходимые медикаменты и современную технику, которая позволила сократить прямые контакты зверей с человеком.

В репортаже телеканала показали, как зоологи бережно переносят спящего медвежонка на синей лежанке. На втором кадре видно, как зверя расположили на земле. Он спит, пока специалисты собирают кровь, предположительно, для анализа.

Центр спасения медвежат-сирот также отметил, что обычно молодых особей отправляют на волю, когда им исполняется восемь-девять месяцев, и чаще всего это происходит в сентябре-октябре. Перед этим зверям ставят ярко-желтые метки, позволяющие впоследствии отследить их в лесах.

Ранее в Приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео попал гималайский медведь. Его «акробатические» движения зафиксировали на фотоловушку, когда он почесался о камень.

Помимо этого, стало известно, что WWF разработал проект, который поможет спасти от полного исчезновения северного оленя на юге Сибири. В Алтайском заповеднике поставили камеры наблюдения за дикими животными.