WWF спасет от исчезновения редчайшего северного оленя

Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) разработал проект, который поможет спасти от полного исчезновения северного оленя на юге Сибири. В Алтайском заповеднике поставили камеры наблюдения за дикими животными. Об этом сообщается на официальном сайте природоохранной организации.

Такие копытные сейчас обитают только в Алтайском заповеднике. В связи с этим WWF захотел сначала подсчитать численность оленей и проверить их состояние. Затем фонд разработает план по сохранению вида и вовлечет в проект своих партнеров.

Ученые и инспекторы природной территории заранее обследовали места обитания редчайшего северного оленя. В июне-июле им пришлось пройти пешком и проехать верхом на лошадях больше 540 километров. На перевалах, где когда-либо встречались звери, специалисты закрепили камеры для слежения.

«Недавно мы заметили северного оленя на водораздельном хребте. Он лежал на снежнике и спал. Увидел нас он с расстояния около 20 метров», — вспомнил глава экспедиции Юрий Калинкин.

В XIX веке большая часть Алтая была населена северными оленями, однако в данный момент их численность и территория обитания значительно сократились. По информации WWF, эти животные «очень доверчивы», из-за чего подойти к ним близко можно без всяких сложностей. По этой причине звери часто становятся жертвами браконьеров. Помимо этого, изменение климата также влечет за собой изменения в жизни северных оленей.

Ранее в национальном парке «Сайлюгемский» выпустили на свободу четырех аргали, считающихся самыми большими в мире горными баранами. Таким образом россияне помогли зверям, поселив их в дикой природе.

Тем временем в сахалинском зоопарке появились алтайские благородные олени. В настоящее время маралы помещены на месячный карантин.