В сахалинском зоопарке появились благородные олени

В сахалинском зоопарке появились алтайские благородные олени. Предполагается, что в будущем году у самца и двух самок маралов появится потомство, сообщает Тихоокеанское информационное агентство «Острова».

«Мы привезли в зоопарк оленей, разведенных в условиях естественной среды. Все особи абсолютно здоровые, половозрелые и, возможно, на будущий год уже дадут потомство», — рассказал зоотехник компании «Сварог» Роман Кыдыков. В настоящее время маралы помещены на месячный карантин. Увидеть их в зоопарке можно будет позднее.

Алтайский марал — это вид крупных благородных оленей. Они обитают на северо-западе и севере центральной части Монголии, на севере Синьцзяня в Китае, в России и Казахстане — в горных лесах Алтая, в Саянах и в Прибайкалье в Сибири. Животные предпочитают леса и травянистые луг. Летом они питаются травой, листьями и сеном, а зимой — мхом, лишайником и ветками.

Ранее сообщалось, что в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» у выдр родились два детеныша. Новорожденных начали показывать посетителям учреждения после того, как они окрепли и освоились на территории своего вольера. Как правило, видеть выдрята начинают только на 30-35 день жизни. В этот период мать знакомит их с окружающим миром.