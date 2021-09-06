Российские рыбаки спасли от гибели дикого лисенка

Жители Читы нашли вышедшего к ним из леса лисенка и спасли его

Рыбаки из Читы спасли от гибели и приютили дикого лисенка, который вышел к ним из леса. Об этом сообщает ФАН.

Россияне накормили голодное животное и назвали его Феником. По словам читинцев, за короткий промежуток времени он стал ручным: в первый же день ел с рук у незнакомых ему людей. Предполагается, что лис лишился матери, и по этой причине вышел к людям.

Известно, что сотрудники стационара поддержки бездомных животных взяли его на временную передержку, чтобы обезопасить от бездомных собак. Ветеринар сделал детенышу прививку от бешенства и сообщил, что он полностью здоров. На данный момент Фенику ищут новый дом.

В августе в лесу на территории Усть-Илимского района Иркутской области спасли медведя, запертого в клетке. Животное обнаружили в изможденном состоянии — оно долгое время находилось без еды и воды. Клетка оказалась ловушкой с самозапирающимся железным устройством. Использование такого оборудования запрещено, это является видом браконьерства. Клетку демонтировали, хищника выпустили в естественную среду обитания.