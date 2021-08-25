В иркутском лесу спасли пойманного в клетку браконьеров изможденного медведя

В лесу на территории Усть-Илимского района Иркутской области спасли медведя, запертого в клетке. Об этом сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По данным ведомства, медведя обнаружили в изможденном состоянии — он долгое время находился без еды и воды. Клетка оказалась ловушкой с самозапирающимся железным устройством. Использование такого оборудования запрещено, это является видом браконьерства. Клетку демонтировали, хищника выпустили в естественную среду обитания.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, после чего было возбуждено дело по части 2 статьи 258 УК («Незаконная охота»).

Ранее сообщалось, что сотрудники хандагатайского лесхоза в Бурятии нашли в траве крошечного зайчонка и спасли его от смерти. Найти мать и норку животного не удалось, поэтому лесник Маргарита Барсукова временно забрала его к себе, отпоила молоком и минералами. Он уже почти оправился и начинает самостоятельную жизнь — скоро его вернут в лес.