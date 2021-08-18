В Бурятии спасли крошечного зайчонка

Сотрудники хандагатайского лесхоза в Бурятии нашли в траве крошечного зайчонка и спасли его от смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Найти маму и норку животного не удалось, поэтому лесник Маргарита Барсукова временно забрала его к себе, отпоила молоком и минералами.

«Сначала я не разобрала. Какая-то мышь, вроде песочного цвета, полудохлая. Получается, когда траву полешь, наткнулась я на него. Начала смотреть, а это зайчик», — рассказала Барсукова. Она добавила, что состояние зайчонка было настолько плохим, что его не решились оставлять в лесу.

По словам лесника, звереныш уже оправился и начинает самостоятельную жизнь. Скоро его отвезут обратно в лес.

В июле стало известно, что женщина из Новосибирска нашла в лесу дикого зайца и спасла его от смерти. Она привезла зайца на дачу, соорудила для него дом из ящика, накормила и напоила. Он выздоровел за несколько дней: ел траву и морковку, пил козье молоко. Дети жительницы Новосибирска назвали его Кефан.

