«Акробатические пируэты» гималайского медведя из Приморья попали на видео

В Приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео попал гималайский медведь. Зверь вышел на поляну в горах, чтобы почесать спину о камень. Кадры опубликованы в YouTube-канале нацпарка.

В описании ролика указано, что медведь, который трется о валун, проявляет отличную гибкость. В какой-то момент животное замечает фотоловушку и пытается потрогать ее лапой. Камера падает, а за кадром слышится громкое дыхание медведя.

«Медведи — умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам. После обследования белогрудым медведем фотоловушка часто остается неповрежденной, однако ракурс съемки оказывается безнадежно сбит. Впрочем, если бы эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой смены ракурса», — рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш.

Отмечается, что в нацпарке обитают и белогрудые, и бурые медведи. Белогрудые — они же гималайские — живут преимущественно в юго-восточной Азии. А вот бурые распространены в умеренных и северных широтах.