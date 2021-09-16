Россияне спасли застрявшего на мели детеныша косатки

В Магадане спасатели и местные жители помогли застрявшему на мели детенышу косатки. Они несколько часов подряд поливали его водой — животное удалось спасти. Об этом сообщил сотрудник регионального главка МЧС Алексей Крылов, передает РИА Новости.

По его словам, детеныш был напуган и не хотел уплывать. «В итоге он ушел в море, где все это время его ждала мать. Теперь с ним все будет хорошо», — отметил Крылов.

По информации агентства, детеныш оказался у берега во время охоты на нерпу и не смог вернуться в море сразу из-за отлива.

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