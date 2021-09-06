В заповеднике Кировской области засняли завтрак медведей

В государственном заповеднике Кировской области «Нургуш» засняли завтрак бурых медведей. Ролик появился на странице заповедника во «ВКонтакте».

Благодаря фотоловушке удалось запечатлеть, как медведица и трое детенышей едят спелую ежевику. «Бурый медведь всеяден. Питается преимущественно растительной пищей: зелеными частями растений, ягодами, поедает также насекомых, мелких позвоночных, охотится на лосей и других крупных животных», — говорится в описании к видео.

В августе в лесу на территории Усть-Илимского района Иркутской области спасли медведя, запертого в клетке. Животное обнаружили в изможденном состоянии — оно долгое время находилось без еды и воды. Клетка оказалась ловушкой с самозапирающимся железным устройством. Использование такого оборудования запрещено, это является видом браконьерства. Клетку демонтировали, хищника выпустили в естественную среду обитания.

