Медведь пришел в дом к россиянам и полакомился виноградом и яблоками на Алтае

На Алтае голодный медвежонок-сирота вышел к людям, чтобы поесть виноград и яблоки

В Горном Алтае голодный медвежонок пришел в дом к россиянам в поисках еды. Люди дали зверю виноград, яблоки и овощи, чтобы тот полакомился, и записали его на видео. Об этом стало известно «Барнаулу №1» в Telegram-канале.

Молодой медведь подошел к урочищу Иштара вблизи Телецкого озера, где располагается дом, передает «Алтайская правда». На записи показано, как животное возится с едой на крыльце постройки. В это время россияне следят за ним, бросив на пол виноград, яблоки, баклажаны и болгарские перцы.

Предполагается, что это один из трех медвежат-сирот: Мишка, Машка или Тепа. В сентябре животных отправили на волю в Алтайском заповеднике.

Ранее в естественную среду обитания отправили 13 медвежат-сирот, выросших под наблюдением специалистов из Торопецкого заповедника в Тверской области. Подросших медведей подготовили к выпуску в лес. Прежде всего их вакцинировали от бешенства и обработали средствами от паразитов.

В сентябре в Приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео также попал гималайский медведь. Его «акробатические» движения зафиксировали на фотоловушку, когда он почесался о камень.