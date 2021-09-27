В российском регионе заметили следы краснокнижного медведя

В рязанской деревне Деулино обнаружили отчетливые следы бурого медведя, занесенного в Красную книгу Рязанской области. Об этом сообщает «Аиф Рязань».

Видео со следами появилось в сообществе во «ВКонтакте». Автор видео отмечает, что определить размеры животного не предоставляется возможным.

Ранее в поселке Диксон Красноярского края краснокнижный белый медведь вышел к людям. «Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет», — говорится в сообщении.

Директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань сообщил, что специалисты готовы вылететь для спасения животного.