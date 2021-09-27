Вышедшего к людям в Арктике белого медведя сняли на видео

В Красноярском поселке Диксон жители сняли на видео белого медведя, который вышел к людям

В поселке Диксон Красноярского края краснокнижный белый медведь вышел к людям. Видео публикует директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань в своем Facebook.

На кадрах видно, как животное лежит среди камней. Автор видео зовет белого медведя, но особь не реагирует на его просьбы.

«Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет», — написал Горбань в социальной сети.

Как сообщает ТАСС, директор парка заявил о готовности специалистов вылететь для спасения белого медведя. Горбань отметил, что такое решение должны принять в Росприроднадзоре.

Ранее в Якутии зафиксировали первый в истории случай, когда белый медведь отошел от побережья Северного Ледовитого океана на 2,5 тысячи километров — расстояние, сопоставимое с расстоянием между Москвой и Брюсселем. Предположительно, животное могло покинуть полярные районы Якутии и отправиться на юг из-за проблем с головным мозгом.