Жители арктического региона получат наборы для отпугивания медведей

Кочевые семьи Ямала получат наборы, с помощью которых можно будет отпугивать медведей и других диких животных. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) пишет Znak.

В комплекты входят фальшфейеры, пусковые устройства-ракетницы с патронами и памятки с правилами поведения при встрече с медведями. В ближайшее время будет решаться вопрос с поставкой наборов до стойбищ кочевых народов.

Эти средства защиты нужны в случае встречи с теми животными, которые занесены в Красную книгу. По закону стрелять в них запрещено. При этом, по данным издания, в последнее время оленеводы неоднократно жаловались в районные администрации о близком контакте с белыми медведями.

Ранее стало известно, что в Арктике проведут учет белых медведей. Первый этап экспедиции начнется с поселка Тикси в Якутии.