В Арктике пересчитали моржей с помощью беспилотных летательных аппаратов

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН) во время экспедиции пересчитали моржей в Арктике с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Вокруг света».

Учет численности животных провели на самых крупных лежбищах. Ученые выяснили, что на территории Арктики обитают более семи тысяч моржей — это вдвое больше, чем было год назад.

Исследователи обнаружили самую большую за всю историю исследования Арктики лежку моржей на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа.

Ученые также надели спутниковые ошейники на 16 моржей. В прошлом году данные, полученные с ошейников животных, помогли обнаружить новые лежки особей и уточнить место их кормовых точек.

Ранее стало известно, что белых медведей в Арктике пересчитают с воздуха. Пересчет проведут в районе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Это позволит получить данные о распределении и количестве особей.