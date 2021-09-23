Местный житель снял на видео медведя в Челябинской области

Очевидец заснял на видео медведя в лесу в Челябинской области. Соответствующий ролик публикует портал «Хорошие новости».

Местный житель заметил животное на территории национального парка «Зигальга». На размещенных в сети кадрах кадрах медведь ест ягоды рябины, не обращая внимания на наблюдателя. По словам инспектора нацпарка, он увидел зверя на берегу реки Юрюзань во время обхода.

Сотрудники «Зигальга» предупредили посетителей о том, что при встрече с медведем рекомендуется отойти от него как можно дальше, не пытаясь рассмотреть вблизи. В то же время специалисты утверждают, что чаще всего животные сами убегают лес, если видят человека.

Ранее в Приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео попал гималайский медведь. В видео животное замечает фотоловушку и пытается потрогать ее лапой. Камера падает, а за кадром слышится громкое дыхание медведя.