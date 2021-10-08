Медведь подсел к российскому рыбаку и посмотрел с ним на пейзаж Камчатки

На Камчатке медведь неожиданно вышел на берег реки прямо к рыбачившему россиянину. Животное не напало на мужчину, а только село рядом и посмотрело на местный пейзаж. В это время рыбак заснял зверя на видео. Запись публикует сетевое издание «Московские новости» в своем Instagram.

В коротком ролике показано, как животное спокойно подходит к испуганному россиянину и останавливается. Медведь зевает и смотрит по сторонам, не обращая внимания на человека. Он приоткрывает пасть и принюхивается, наблюдая за течением реки. Затем животное садится на землю и продолжает «составлять компанию» снимающему его рыбаку. В какой-то момент он поворачивается, смотрит на мужчину, после чего встает и медленно топает в обратном направлении.

В конце видео заметно, что россиян сидит с профессиональной камерой на штативе. В связи с этим предполагается, что он фотограф, который следит за дикими животными.

Подписчики издания восхитились видео, о чем написали в комментариях. Некоторые отметили, что «мишка такой классный, смешной», а автор ролика имеет «стальные нервы». «Рыбнадзор в новой форме», «В это время года медведи на Камчатке настолько сытые и ленивые, что им даже лень рычать на людей», «Мишка-романтик», «Просто мишка. Просто пришел за жизнь поговорить», — прокомментировали пользователи соцсети.

Ранее стало известно, что в Горном Алтае голодный медвежонок пришел в дом к россиянам в поисках еды. Люди дали зверю виноград, яблоки и овощи, чтобы тот полакомился, и записали его на видео.

В сентябре на видео также попали «акробатические» движения гималайского медведя из Приморского национального парка «Земля леопарда». Он почесался о камень и в один момент заметил фотоловушку. В итоге показано, как падает камера. За кадром было слышно громкое дыхание зверя.