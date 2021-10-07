В российском регионе нашли редкий гриб-звезду

В Тульской области, одном из самых грибных регионов России, обнаружили редкий Звездовик полосатый. Об этом сообщает ТСН24.

В Дирекции особо охраняемых природных территорий Тульской области рассказали, почему он считается одним из самых необычных грибов.

Отмечается, что земляной звездой гриб прозвали из-за необычной формы — он напоминает небесное тело с десятью лучами. Внешняя оболочка гриба бархатистая, похожа на поверхность звезд и Луны.

«Растут на подстилке в хвойных, смешанных и широколиственных лесах, одиночно или группами. Встречаются с середины лета и до октября», — отметили специалисты. По их словам, звездовики встречаются довольно редко, поэтому местных жителей, нашедших грибы, попросили обращаться в Дирекцию ООПТ по Тульской области, либо в региональное министерство природных ресурсов и экологии.

