На Сахалине заметили необычный фиолетовый гриб «пикантной» формы

Россияне нашли на Сахалине рядовку фиолетовую и прозвали ее «поджопником»

На Сахалине местные жители заметили фиолетовый гриб необычной формы, так как его округлую шапку разъединяет с одной части небольшой разрез. В связи с этим он похож на ягодицы человека. Об этом сообщается в Instagram-паблике fishing_island_sakhalin.

Некоторые пользователи сети посмеялись над «пикантной» формой гриба. В комментариях пользователи назвали его «поджопником». При этом «сахалинскому фиолетожопусу обыкновенному» россияне попытались найти и официальное название. Таким образом, на снимке могла оказаться съедобная рядовка фиолетовая.

В комментариях под постом кто-то из пользователей также приравнял гриб и к краснокнижному ядовитому паутиннику.

Ранее стало известно, что россиянин решил пойти в лес за грибами под Брянском и неожиданно нашел там трюфель. В комментариях под постом в соцсети пользователи отметили, что тот похож на «прорастающий каштан».

В начале сентября россияне неожиданно заметили в Хабаровске необычный гриб, источающий резкий неприятный аромат, который обычно называют «чертовым яйцом». На самом деле местные жители нашли веселку вонючую, которая считается рекордсменом среди грибов по скорости роста.

Помимо этого, в Новосибирске местный житель заметил редчайший фиолетовый гриб. По словам специалиста, плодовик такой яркости в новосибирских лесах — это большая редкость.