Россиянин пошел в лес под Брянском и нашел трюфель

Грибник пошел в лес под Брянском и неожиданно нашел там трюфель

Россиянин решил пойти в лес за грибами под Брянском и неожиданно нашел там трюфель. Запись с видео появилась в сообществе «Типичный Брянск» в соцсети «ВКонтакте».

На видео показано, как местный житель расчищает землю от опавших листьев, под которыми находится небольшой темный комок, похожий на камень. Затем он достает необычной формы гриб, чистит и показывает вблизи.

В подписи автор ролика заявил, что в брянских лесах есть трюфели, однако остальные подписчики не подтвердили его слова. Некоторые отметили, что это ложный или олений трюфель. Его нельзя есть, так как он ядовитый.

В комментариях грибника также спросили, как он смог отыскать необычный плодовик. В итоге россиянин рассказал, что устроил привал и увидел под листьями гриб, похожий на трюфель. При этом комментаторы заметили, что тот похож либо на сморчок, либо на «прорастающий каштан».

Трюфели считаются ценными деликатесам, произрастающими под землей в местах, где достаточно мягкий климат. В частности, в Южной Франции, Швейцарии или Северной Италии. Такие грибы имеют округлую или клубневидную форму, чаще всего находятся недалеко от деревьев. В России встречается только летний трюфель, причем растет он на черноморском побережье Кавказа.

Ранее россияне заметили в Приморском крае краснокнижный гриб, вид которого напоминает лицо старика с бородой. По этой причине местные жители назвали его «дедом».

В начале сентября в Хабаровске местные жители также нашли необычный гриб, источающий резкий неприятный аромат. Его обычно называют «чертовым яйцом». Позже стало понятно, что россияне нашли веселку вонючую, которая считается рекордсменом среди грибов по скорости роста.