В Волгоградской области нашли килограммовый гриб

В Волгоградской области нашли гриб-великан, вес которого составил 1,1 килограмма. Соответствующую информацию публикует «Комсомольская правда».

Согласно материалу, гриб обнаружили в природном парке «Цимлянские пески» во время чемпионата, в котором приняли участие 150 местных жителей. Отмечается, что нашедшая его жительница Новошахтинска Валентина Горбачева стала победителем в личном первенстве: женщине удалось набрать 10 килограммов грибов за два часа конкурса.

В то же время в командном зачете первенство одержала группа «Эко-Дон» из Калача-на-Дону. Всего они собрали 36,6 килограмма маслят, подберезовиков, подосиновиков, вешенок и тополевых рядовок.

Сообщается, что помимо поиска грибов участники чемпионата очищали лес от мусора. Больше всего отходов убрала команда «Боровички» из рабочего поселка Чернышковский.

Ранее стало известно, что местные жители на Сахалине заметили фиолетовый гриб необычной формы, которая напоминает ягодицы человека. В сети пользователи назвали его «поджопником».