В российском регионе нашли редчайший «кровоточащий» гриб

В Волгоградской области обнаружили редчайший для региона Гиднеллум Пека

На территории Волго-Ахтубинской поймы Волгоградской области обнаружили гриб Гиднеллум Пека, который является редчайшим для данного региона. Об этом сообщается на сайте областного Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Как отмечается, гриб, известный также как «зуб дьявола» или «кровоточащий зуб», нашли волонтеры волжской организации «Экосплав 34» вблизи ерика Огибного в Ленинском районе региона. Обычно Гиднеллум Пека встречается в хвойных лесах Европы и Северной Америки. В Волго-Ахтубинской пойме же его заметили впервые.

Гиднеллум Пека знаменит своим внешним видом — гриб белого цвета покрыт каплями клейкого красноватого сока, напоминающего кровь. Гриб питается мелкими насекомыми, которые прилипают к выделяемому им соку.

Ранее сообщалось, что местные жители на Сахалине заметили фиолетовый гриб необычной формы, которая напоминает ягодицы человека. В сети пользователи назвали его «поджопником».