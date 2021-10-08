В озере под Тюменью появилась редчайшая рыба

В Андреевское озеро под Тюменью отправили пять тысяч мальков сазана. Таким образом в водоеме появилась краснокнижная рыба. Об этом сообщает ГТРК «Регион-Тюмень».

В Андреевском это первые карповые рыбы, их также считают санитарами, так как они очищают водоемы от различных загрязнений. По этой причине сазанов иногда специально заселяют в определенные озера для улучшения водной экосистемы.

Мальков редчайшей рыбы привезли в Тюмень в специальных больших цистернах с Зеленоборского рыбоводного завода. Берег учебного полигона ТВВИКУ стал местом их отправки в озеро, уточняет телеканал. Перед этим сазанов взвесили и пересчитали в ведрах, была также составлена средняя навеска.

За рыбой будут следить специалисты. Ученые надеются, что сазан даст в скором времени новое потомство. Помимо этого сообщается, что в 2022-м в остальных озерах Тюменской области также должны появиться мальки карповых.

Несмотря на свою неприхотливость, сазан — исчезающий вид. Подобная пресноводная рыба может жить до 25-30 лет, в черноморских районах может встречаться в солоноватых водоемах.

В сентябре в Воронежской области в Дон отправили 10 тысяч мальков краснокнижной стерляди. Зарыбление реки проводилось в рамках акции «Вода России». Мальки должны помочь восстановить биоразнообразие реки.

Ранее в Ростовской области также была спасена от исчезновения азово-черноморская шемая. Теперь этот вид может быть исключен из Красной книги региона.