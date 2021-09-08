В Дон выпустили 10 тысяч краснокнижных мальков

В Воронежской области в Дон выпустили 10 тысяч мальков внесенной в Красную книгу России стерляди. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексея Карякина.

По его словам, зарыбление реки проводится в рамках акции «Вода России». Мальки должны помочь восстановить биоразнообразие Дона, уточнил Карякин. В четверг, 9 сентября, в реку планируется выпустить еще 25 тысяч мальков.

Согласно оценкам специалистов, подобные мероприятия положительно влияют на состояние реки, поскольку стерлядь не совершает дальние миграции и образует сразу несколько популяций в одних водах.

Ранее в Хабаровском крае рыбоводные заводы Амуррыбвода выпустили в бассейн реки Амур тысячи мальков осетровой рыбы. Мероприятие прошло в рамках межрегионального форума «Амур — река жизни». Всего было выпущено 18 тысяч мальков.