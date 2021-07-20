В российском регионе погибла краснокнижная рыба

В реке Лена Якутии погиб сибирский осетр, который занесен в Красную книгу России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную пресс-службу министерства экологии.

«В ходе проверки установлено, что инцидент произошел на берегу реки Лена в Намском улусе. Обнаружены тушки осетра, которые направлены на экспертизу. Предположительно, осетры выброшены браконьерами, так как тушки других рыб не обнаружены», — сообщили в ведомстве.

Причины гибели рыбы выясняет региональная природоохранная прокуратура, организованы выездные обследования мест гибели рыбы. Также сообщается, что взяты образцы погибшей краснокнижной рыбы и пробы воды.

Ранее сообщалось, что в Цимлянском водохранилище Ростовской области массово погибла рыба. Местные жители выдвинули версии случившегося. Одна из них — перегрев воды, другая — работа атомной станции, находящейся на берегу. В министерстве природных ресурсов региона выясняют обстоятельства случившегося.

