В российском регионе массово погибла рыба

В Цимлянском водохранилище Ростовской области массово погибла рыба. Фото берега, усеянного мертвыми мальками, появилось в группе «Ростов главный — новости Ростова-на-Дону» во «Вконтакте».

В комментариях под постом местные жители выдвинули версии случившегося. Одна из них — перегрев воды, другая — работа атомной станции, находящейся на берегу.

Как сообщает «Комсомольская правда», в министерстве природных ресурсов региона выясняют обстоятельства случившегося. «Мы обнаружили мертвую рыбу. Сейчас ведутся работы по установлению причин произошедшего», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Местные экологи думают, что вода нагрелась, и кислород в водоеме исчерпался. Также, по их мнению, рыба могла погибнуть из-за браконьеров.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря нашли мертвыми более 200 нерп из Красной книги. По мнению директора природоохранного центра, гибель нерп может быть связана с попаданием животных в сети рыбаков и браконьеров. Весной нерпы спускаются к югу, где запутываются в рыболовецких сетях и не могут выбраться.