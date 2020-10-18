В приморской реке массово погибла рыба

В Приморье расследуют факт массовой гибели рыбы, которая произошла в реке Артемовка. Об этом администрация Артемовского городского округа (АГО) сообщила на своей странице в Instagram.

Отмечается, что о гибели рыбы стали 16 октября заявлять очевидцы. После этого на место выехали представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации. Они подтвердили факт мора, при этом на воде «имелись признаки пены».

Погибшую рыбу собрали и отправили на экспертизу. 19 октября материалы по этому делу передадут в Росрыболовство и в Росприроднадзор. В ходе административного расследования будут установлены лица, причастные к трагедии, их привлекут к ответственности.

Специалисты рассказали РИА Новости, что в основном погибла красноперка — широко распространенный вид пресноводных рыб.

Ранее сообщалось, что возле Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе, на реке Колва обнаружили радужную пленку.

В начале октября на Камчатке на берегу Халактырского залива обнаружили множество мертвой рыбы и морских животных. Позднее их нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили содержание фенола и нефтепродуктов. Местные серферы жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.