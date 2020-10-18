Возле российского месторождения нефти обнаружили радужную пленку на реке

Возле Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) на реке Колва обнаружили радужную пленку. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Юрий Бездудный.

«Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная пленка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения. На месте происшествия работают сотрудники», — написал губернатор, прикрепив два фото с «учений прошлого периода» на данном участке.

Бездудный также дал поручение департаменту природных ресурсов совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой срочно разобраться в ситуации.

Харьягинское нефтяное месторождение, открытое в 1970 году, расположено в вблизи поселка нефтяников Харьягинский (НАО). Является одним из основных источников дохода в бюджет округа, геологические запасы нефти оцениваются в 160,4 миллиона тонн, в контрактной зоне — 97 миллионов тонн.

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