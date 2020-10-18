Россиянам рассказали о перспективах возвращения бабьего лета. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что надеяться на возвращение бабьего лета в этом году не стоит, его слова приводит ТАСС.

«Увы, нет. Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки. "Бабье лето" — это 17-19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет», — пояснил он.

Вильфанд добавил, что в этом году длительность бабьего лета в России оказалась редчайшей. По его словам, оно продолжилось практически до середины октября.

Ранее Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов страны. Он сообщил, что на следующей неделе температура выше нормы будет на севере Якутии и на Камчатке, а в регионах Северо-западного и Центрального федеральных округов ожидается прохладная погода.

В сентябре сообщалось, что продолжительное бабье лето в России повлияет на вероятность темного, бесснежного периода в декабре. По словам директора программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексея Кокорина, из-за глобального потепления средняя температура выросла примерно на два градуса за последние 40-50 лет, и вырастет еще на полградуса в следующее десятилетие.