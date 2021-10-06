Спрос на основные локации экотуризма в Смоленской области вырос в четыре раза

В 2021 году спрос на экотуризм в Смоленской области увеличился в четыре раза. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что благодаря интересу туристов в регионе развивают соответствующую инфраструктуру и привлекают инвесторов. Перспективность Смоленской области в вопросах экотуризма объясняется наличием там нетронутых природных территорий, которые и привлекают путешественников.

Как рассказала начальница отдела туризма Департамента инвестиционного развития Смоленской области Юлия Никифорова, недавно национальный парк «Смоленское Поозерье» занял 11 место в конкурсе по развитию туристических территорий, организованном Агентством стратегических инициатив.

По ее словам, парк можно считать главной локацией по экотуризму в регионе. Там расположено более 35 чистейших озер ледникового происхождения, редкие виды краснокнижных животных и птиц, уникальные памятники истории и археологии, включая стоянки каменного века и партизанские землянки времен Великой Отечественной войны. Кроме того, там оборудованы экотропы, туристические стоянки, 16 туристических маршрутов.

Недавно в регионе также открылся первый глэмпинг, который расположен «Смоленское Поозерье». Он включает в себя банный комплекс, парковку, источники питьевой воды, туалеты, душевые, оборудованные места сбора мусора и мангалы.