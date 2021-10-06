В приморском заповеднике засняли ужин самого большого в мире филина

В Сихотэ-Алинском заповеднике случайно засняли ужин краснокнижного рыбного филина. Кадры разместили в YouTube-канале заповедника.

Специалисты установили в приморском заповеднике фотоловушки для создания фильма «Тайная жизнь амурских тигров», однако с их появлением архив начал пополняться уникальными кадрами с участием других редких животных и птиц. В частности, недавно фотоловушки запечатлели охоту рыбного филина, который считается самой большой и одной из самых редких сов в мире.

В пресс-службе отметили, что попавшая в объектив камеры птица обитает в труднодоступных для человека местах, поэтому ученым трудно ее изучить. На записи видно, как филин бродит по мелководью в поиске речных обитателей, составляющих основу его рациона. Отмечается, что помимо них птица питается земноводными, ракообразными и другой живностью — например, мышами и птицами.

Известно, что общая численность неуловимого вида на Дальнем Востоке России и на северных островах Японского архипелага составляет не более 4000 особей. Порядка 300-400 пар птиц гнездятся в Приморье, Хабаровском крае, Магаданской области и на Южных Курилах.

Ранее в государственном заповеднике Кировской области «Нургуш» засняли завтрак бурых медведей. Благодаря фотоловушке удалось запечатлеть, как медведица и трое детенышей едят спелую ежевику.