Под Калугой уникальное водохранилище взяли под особую охрану

В Калужской области взяли под особую охрану Пеневичское водохранилище

Уникальное Пеневичское водохранилище взяли под особую охрану. Приказ об утверждении границ и определении режима особой охраны памятника природы регионального значения подписал министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Издание уточняет, что памятник природы располагается на притоке Рессеты — реке Катагоща. Он занимает площадь свыше 52 гектаров.

Широкую известность водохранилище приобрело благодаря обитающей здесь популяции краснокнижных птиц. Среди них — белые аисты, лебеди-шипуны и широконосы.

Ранее в Саратовской области взяли под охрану степь в долине реки Мечетка, в которой растет краснокнижный тюльпан Геснера.