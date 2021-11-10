На горе Ай-Петри в Крыму засняли первый снег

В среду, 10 ноября, в горах Крыма впервые в этом сезоне выпал снег. Пока что покров небольшой, а сам снегопад сопровождался сильным ветром. Фотографии заснеженной вершины, снятые пользователями, опубликованы в сообществе «Погода на Ай-Петри» во «ВКонтакте».

«Действительно, сегодня ночью выпал не очень интенсивный первый снег, который сопровождался сильным ветром. Однако только в горах, на остальной территории Крымского полуострова осадки были в виде дождя», — рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с KP.RU. По данным синоптиков, высота снежного покрова составила три сантиметра.

При этом уже в ночь на 11 ноября крымчан ждет мороз и понижение температуры до 0 градусов. Уже к выходным на полуострове потеплеет.

Ранее сообщалось, что в Кемерове в небе над Лесной поляной местные жители заметили редкое зимнее явление — солнечное гало. Его можно заметить в разные времена года, но чаще всего зимой. Это оптическое явление возникает из-за того, что солнце подсвечивает подвешенные в воздухе частицы льда.