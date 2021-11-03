В небе над российским городом заметили редкое зимнее явление

В Кемерове в небе над Лесной поляной местные жители заметили редкое зимнее явление — солнечное гало. Об этом пишет «Сiбдепо».

Отмечается, что атмосферное оптическое явление можно заметить в разные времена года, но чаще всего зимой. Из-за преломления на свету подвешенных в атмосфере частичек льда возникает необычное свечение в виде радужного ореола.

Местная жительница рассказала изданию, что сфотографировала солнечное гало в среду, 3 ноября, около 11:30.

Ранее в Печорском районе Псковской области российский астрофотограф Петр Митрофанов запечатлел церковный храм на фоне северного сияния. Уникальное природное явление он заснял в деревне Заболотье под Псковом в субботу, 30 октября.