Редкие «ледяные цветы» из российского региона показали на видео

В Башкирии местный житель стал свидетелем редкого природного явления — образования так называемых «ледяных цветов» — и снял его на видео. Ролик опубликовало ГТРК «Башкортостан».

По словам автора ролика, фигурки белого цвета, напоминающие по форме цветы, он обнаружил на одной из полян близ села Улу-Теляк в Иглинском районе республики. Как оказалось, столь причудливую форму приняла замерзшая вода.

Как пояснили специалисты, подобное природное явление, известное также как «ледяная вата» и «снежные волосы», может наблюдаться при сочетании двух факторов: высокой влажности и минусовой температуры. Капли воды испаряются с поверхности земли и сразу замерзают, образуя необычные формы.

В конце сентябре в сети появилось видео, на котором было запечатлено необычное оптическое явление в районе мыса Фиолент в Крыму. На кадрах виден броккенский призрак — оптическое явление в виде радужного ореола, который обрамляет тень человека на тумане или облаке. При этом силуэт наблюдателя, который стоит на горе против солнца, искажается из-за перспективы и принимает причудливые очертания.